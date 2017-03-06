Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы

06.03.2017 14:48

Представитель Украины выступил в суде ООН с громким заявлением о сепаратистах Донбасса

Представитель Украины в Гаагском суде ООН Гарольд Гонджа Коу заявил, что не все те, кто воюют на стороне «Л/ДНР» в зоне проведения АТО на востоке страны, являются террористами, передает Politeka, со ссылкой на Европейскую Правду.

«Я не говорю, что все те, кто воюют на Востоке, является террористами. Есть четкое определение, что такое терроризм — это атаки на гражданских», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Коу, большинство представителей незаконных вооруженных формирований на востоке воюют против ВСУ.

«Но здесь речь идет не о них», — подчеркнул юрист.

Вместе с тем Коу, напомнил об атаках сепаратистов на гражданские кварталы Мариуполя, Авдеевки, а также на трагедию малазийского самолета MH-17, которая осуществляется не без помощи РФ.

«Россия придает им (боевикам) особо опасное поддержку (поставляя оружие)», — сказал юрист.

«Ваша честь, если Россия действительно не делает всего этого, то не будет никаких проблем в том, чтобы выполнить временные меры», — обратился он к суду с просьбой поддержать временщики меры, которые включают среди прочего прямой запрет России на дальнейшую поддержку пророссийских боевиков.

Как писала Politeka, в 11.00 по-киевскому времени в Гааге (Нидерладны) в стенах Международного Суда ООН началось судебное слушание в рамках иска поданного Украиной против Российской Федерации.

Напомним, суд в Гааге рассмотрит иск Украины против России, которая нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина в иске утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины.