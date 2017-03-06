В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса

06.03.2017 14:10

В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады, сообщает телеканал "112 Украина".

"Выступили некоторые народные депутаты, также здесь был руководитель местной ВЦА, также руководитель местного коксохимического завода. Все они говорят, что блокада железнодорожных путей негативно сказывается на жизни Авдеевки. Уже некоторых людей (работников завода, - ред.) попросили уйти в отпуск, потому что на заводе стало меньше работы. Руководитель завода сказал, что если блокада не прекратится, то большую часть людей с завода придется отпустить в отпуск", - говорится в сообщении.

Также, по словам корреспондента, на митинг против торговой блокады Донбасса пришли и те, кто ее поддерживает. Между ними и участниками митинга вспыхнули конфликты, но все закончилось спокойно.