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В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию
"Республики" заявили, что уже не продают уголь на украинские территории.
Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" прекратили поставки угля на украинскую территорию. Об этом Интерфаксу заявили в "совете министров" "ДНР". Отмечается, что одновременно с этим начались поставки угля в Россию.
"Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась", - заявили в "ДНР".
"ЛНР" также сообщает о прекращении поставок угля на подконтрольной Киеву территории.
Речь идет о предприятих, на которых ранее было введено внешнее управление.
"Даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они (украинские власти - ред.), скорей всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет", - сказал собеседник агентства.
Источник в "ДНР" также пояснил, что одновременно начались поставки угля из Донбасса в Россию.
"Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", - добавил он.
Напомним, с конца января ветераны АТО и некоторые народные депутаты проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.
В конце февраля "власти ДНР и ЛНР" выдвинули украинским властям ультиматум - снятие транспортной блокады до 1 марта или полная переориентация промышленности Донбасса на Россию.
3 марта "ДНР" объявила торговую блокаду Киеву. Донецк заявил о разрыве "всех связей с Украиной".
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Россия, Донбасс, уголь, ДНР, ЛНР
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