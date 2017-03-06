В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию

06.03.2017 18:38

"Республики" заявили, что уже не продают уголь на украинские территории.

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" прекратили поставки угля на украинскую территорию. Об этом Интерфаксу заявили в "совете министров" "ДНР". Отмечается, что одновременно с этим начались поставки угля в Россию.

"Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась", - заявили в "ДНР".

"ЛНР" также сообщает о прекращении поставок угля на подконтрольной Киеву территории.

Речь идет о предприятих, на которых ранее было введено внешнее управление.

"Даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они (украинские власти - ред.), скорей всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет", - сказал собеседник агентства.

Источник в "ДНР" также пояснил, что одновременно начались поставки угля из Донбасса в Россию.

"Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", - добавил он.

Напомним, с конца января ветераны АТО и некоторые народные депутаты проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.

В конце февраля "власти ДНР и ЛНР" выдвинули украинским властям ультиматум - снятие транспортной блокады до 1 марта или полная переориентация промышленности Донбасса на Россию.

3 марта "ДНР" объявила торговую блокаду Киеву. Донецк заявил о разрыве "всех связей с Украиной".

Источник: http://korrespondent.net