В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести

06.03.2017 17:45

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко заявляет, что в зоне антитеррористической операции (АТО) 483 человека пропали без вести, 113 пребывают в плену. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев (в соответствии со списками СБУ), в заложниках 113 человек (знаем о местонахождении лишь 58 граждан из этого списка)", - написала она.

В понедельник Геращенко провела встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, в ходе которой поддержала инициативу комитета по созданию механизма для поиска пропавших без вести, а также по созданию дополнительных механизмов для защиты критической инфраструктуры.

"Также обсудили вопросы работы КПВВ, гуманитарные проекты, усовершенствование законодательства в сфере защиты семей пропавших без вести", - добавила Геращенко.

Она также напомнила, что Украина настаивает на привлечении МККК к поиску пропавших без вести и освобождению заложников в рамках работы гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы.

Кроме того, она напомнила, что Украина выступает за привлечение комитета к процессу идентификации тех граждан, которых запрашивают для обмена отдельные районы Донецкой и Луганской областей, но которые хотят остаться на подконтрольной властям территории. При этом Геращенко добавила, что представители отдельных районов выступают против привлечения МККК к этому процессу и этим пока занимается исключительно миссия организации Объединенных Наций по правам человека.

Как сообщалось ранее, Порошенко призывает Маурера содействовать освобождению украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Россией Крыму и в России.

Нпомним, в понедельник Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России.

Источник: http://from-ua.com