Весеннее обострение у боевиков: раскрыта новая тактика оккупантов

06.03.2017 12:10

Поскольку желающих гибнуть на передовой становится все меньше, адепты «русского мира» все активнее используют танки, САУ и минометы

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Politeka.

«В рашистив весеннее обострение «русского мира». Лупят как сумасшедшие из танков, САУ, минометов — фактически из всего, что запрещено «Минском». Обострение по всей линии фронта. У оккупантов все меньше личного состава на передке, потому все меньше желающих гибнуть за эфемерный «русский мир». И недостаток живой силы они компенсируют массированностью обстрелов», — написал Жебривский.

Напомним, что пророссийские преступники так называемых «народных республик» Донбасса («ЛДНР») не прекращают атаки на позиции украинских воинов. Как пишет Politeka со ссылкой на данные пресс-центра Штаба антитеррористической операции, обнародованные на странице в Facebook, в результате обстрелов боевиков погиб один боец, еще 10 ранены и двое получили травмы.