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Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу
06.03.2017 17:10
Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) продолжает работать и обеспечивать теплом город, несмотря на обстрелы.
Об этом в понедельник в Фейсбуке сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, передает Укринформ.
"Работаем. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, отсутствие внешнего ввода, блокаду. Мы выдержим и станем крепче. Все будет хорошо", - написал он.
Как сообщалось ранее, вечером 5 марта в результате обстрела боевиков Авдеевка снова была обесточена. Также без электроснабжения осталась Донецкая фильтровальная станция.
Теги: Донбасс, Авдеевка, коксохим
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