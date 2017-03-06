Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу

06.03.2017 17:10

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) продолжает работать и обеспечивать теплом город, несмотря на обстрелы.

Об этом в понедельник в Фейсбуке сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, передает Укринформ.

"Работаем. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, отсутствие внешнего ввода, блокаду. Мы выдержим и станем крепче. Все будет хорошо", - написал он.

Как сообщалось ранее, вечером 5 марта в результате обстрела боевиков Авдеевка снова была обесточена. Также без электроснабжения осталась Донецкая фильтровальная станция.