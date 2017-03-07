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Авдеевка без тепла, на коксохиме не могут войти в штатный режим работы
Вчера на АКХЗ произошла полная аварийная остановка. Директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов надеется, что сегодня завод перейдет в штатный режим работы. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".
Муса Магомедов прокомментировал ситуацию относительно работы Авдеевского коксохима сегодня:
"На это время у нас не работают водогрейные котлы, потому что нам не хватает генерации, не хватает примерно 1 мегавата, поэтому тепло на город не подается. Температура воздуха сейчас достаточно благоприятная, поэтому надеемся, что сегодня удастся восстановить. Вчера восстановить подачу тепла на город не удалось, потому что энергетики не смогли выйти на восстановление линии. Есть надежда, что сегодня мы сможем восстановить работу и перейти в штатный режим", - заявил Магомедов.
Относительно вчерашней полной кратковременной остановки завода Муса Магомедов отметил:
"Мы возобновили работу через час после остановки, которая произошла вследствие повреждения кабеля. У нас многократно кабели повреждались вследствие обстрелов. Они были восстановлены. То, что вчера произошло, - это от того, что мы работали в то время и сейчас продолжаем работать на собственном генераторе. У нас нет никакого резервирования, любой прибор, кабель, двигатель, который вышел из эксплуатации, - останавливает генерацию, потому что нет резервирования", - заявил Магомедов.
Фото: www.donbass-info.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, директор, коксохим
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