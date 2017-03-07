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Архив - Донецкая область

Авдеевка третий день без света

07.03.2017 13:46
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Авдеевка третий день без света

По состоянию на 12.00 вторника в Авдеевке (Донецкая область) отсутствует электроснабжение, однако вода в домах местных жителей пока еще есть.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин.

"В результате обстрелов света опять нет. Вода все еще есть, однако, я думаю, что скоро и ее не будет, так как в домах жителей та вода, которая была ранее закачана в резервуары. Стабильного водоснабжения уже нет, гарантий, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, у нас так же нет", - сказал он во вторник.

Город остался без света в очередной раз в воскресенье, когда в результате обстрелов была повреждена линия электропередач. Об этом сообщили в Государственнойслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Социальные объекты, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечивают электричеством от семи генераторов", - говорится в сообщении ГСЧС,.

Отопление города, где проживает около 22 тысяч человек, происходит централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Спасатели отмечают, что к ремонтным работам  в Авдеевке привлечены десятки специалистов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что ремонтные бригады проводят визуальное обследование линии электропередач возле г.Авдеевка Донецкой области, поврежденной в ходе обстрела в воскресенье.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, электричество
 
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