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Авдеевка третий день без света
По состоянию на 12.00 вторника в Авдеевке (Донецкая область) отсутствует электроснабжение, однако вода в домах местных жителей пока еще есть.
"В результате обстрелов света опять нет. Вода все еще есть, однако, я думаю, что скоро и ее не будет, так как в домах жителей та вода, которая была ранее закачана в резервуары. Стабильного водоснабжения уже нет, гарантий, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, у нас так же нет", - сказал он во вторник.
Город остался без света в очередной раз в воскресенье, когда в результате обстрелов была повреждена линия электропередач. Об этом сообщили в Государственнойслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Социальные объекты, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечивают электричеством от семи генераторов", - говорится в сообщении ГСЧС,.
Отопление города, где проживает около 22 тысяч человек, происходит централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
Спасатели отмечают, что к ремонтным работам в Авдеевке привлечены десятки специалистов.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что ремонтные бригады проводят визуальное обследование линии электропередач возле г.Авдеевка Донецкой области, поврежденной в ходе обстрела в воскресенье.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, электричество
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