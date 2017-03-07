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Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики
Российские СМИ с энтузиазмом сообщили, что уголь с оккупированных территорий Донбасса теперь поставляется в Россию. Об этом российским журналистам сообщили власти "народных республик", предупредившие, что поставки в Украину не возобновятся даже в случае прекращения блокады, пишет glavred.info.
Возникает, впрочем, вполне закономерный вопрос — а кому он там нужен, этот уголь? Своего угля у России предостаточно, а кузбасский намного дешевле донецкого. Москва за ненужностью давно закрыла все шахты на российском Донбассе в Ростовской области. В последние годы существования СССР всерьез обсуждался вопрос и о ликвидации украинского угольного бассейна — считалось, что уголь Кузбасса и других российских шахтерских районов сможет легко заменить весь Донбасс, и российский, и украинский. И вот — поставки в Россию. В страну, где донецкий уголь нужен не больше, чем прошлогодний снег.
Поставки эти — если они вообще осуществляются, а не являются пустой болтовней — могут быть только "маскировочными", предпринимаемыми для того, чтобы донецкий уголь вновь оказался в Украине. Как он попадет украинскому покупателю (собственно, покупатель может быть, как это у нас заведено, и продавцом тоже) — не столь существенно. Может прийти прямо из России, если торговля с этой страной не будет заблокирована. А может отправиться из России куда-нибудь на Запад, чтобы потом быть ввезенным от имени какой-нибудь австрийской фирмы, которая закупила уголь в ЮАР для своих украинских заказчиков. Ведь на кусках антрацита, как известно, нет фамилии "упаковщика", так что никто не усомнится, что это — тот самый африканский уголь.
Патриотично и выгодно, а самое главное — никакой "торговли на крови". И никаких налогов нашей стране. Зато отчисления "народным республикам" продолжатся — об этом позаботится "внешнее управление".
Очень не хотелось бы, чтобы эта несложная схема стала единственным понятным результатом блокады.
Фото: donbass.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, уголь, блокада, поставки
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