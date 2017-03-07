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Архив - Донецкая область

Bloomberg подсчитал убытки донецкого олигарха Ахметова

07.03.2017 10:40
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Bloomberg подсчитал убытки донецкого олигарха Ахметова

Bloomberg показал отрицательную статистику развития состояния президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Как сообщает Depo.Сектор, за 4 года донецкий олигарх потерял 85% своего богатства (с 22 до 3,5 млрд долларов) и вылетел из 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg.


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, Ахметов , богатство, бедность, журналисты
 
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