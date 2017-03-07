Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами

07.03.2017 07:48

Участники блокады зоны АТО бросили несколько яиц в народного депутата Татьяну Черновол, которая приехала к ним на переговоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Виктория Мамотюк, которая также выложила видео инцидента, передает vlada.io.

По ее словам, конфликт произошел после того, как Черновол попыталась убедить участников блокады в том, что их действия выгодны России. Реакция "блокадников" была чрезвычайно агрессивна. Женщины, которые были среди активистов, нецензурно обругали Черновол, а также бросили в нее яйца.

По словам Виктории Мамотюк, после конфликта Черновол покинула позиции участников блокады.