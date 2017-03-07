Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами

07.03.2017 07:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами

Участники блокады зоны АТО бросили несколько яиц в народного депутата Татьяну Черновол, которая приехала к ним на переговоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Виктория Мамотюк, которая также выложила видео инцидента, передает vlada.io.

По ее словам, конфликт произошел после того, как Черновол попыталась убедить участников блокады в том, что их действия выгодны России. Реакция "блокадников" была чрезвычайно агрессивна. Женщины, которые были среди активистов, нецензурно обругали Черновол, а также бросили в нее яйца.

По словам Виктории Мамотюк, после конфликта Черновол покинула позиции участников блокады.


Фото: vlada.io/

Теги: Донбасс, блокада, Татьяна Чорновил, народный депутат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх