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Депутата Татьяну Черновол участники блокады на Донбассе забросали яйцами
07.03.2017 07:48
Участники блокады зоны АТО бросили несколько яиц в народного депутата Татьяну Черновол, которая приехала к ним на переговоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Виктория Мамотюк, которая также выложила видео инцидента, передает vlada.io.
По ее словам, конфликт произошел после того, как Черновол попыталась убедить участников блокады в том, что их действия выгодны России. Реакция "блокадников" была чрезвычайно агрессивна. Женщины, которые были среди активистов, нецензурно обругали Черновол, а также бросили в нее яйца.
По словам Виктории Мамотюк, после конфликта Черновол покинула позиции участников блокады.
Фото: vlada.io/
Теги: Донбасс, блокада, Татьяна Чорновил, народный депутат
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