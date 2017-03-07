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Архив - Донецкая область

ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе

07.03.2017 12:28
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ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе

В зоне АТО из-за подрыва на собственном минном поле погибли 2 военнослужащих РФ и 6 получили ранения.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что военные РФ в Донбассе продолжают нести небоевые потери личного состава и техники из-за слабой подготовки и халатного отношения к выполнению служебных обязанностей. В разведке отмечают: «В 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК двое военнослужащих погибли и шесть ранены при подрыве на собственном минном поле. Бронированная боевая машина, в которой находился личный состав, восстановлению не подлежит».


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, война, боевики, потери
 
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