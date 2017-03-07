Из-за блокады Донбасса украинские предприятия несут убытки, а персонал вынуждены сокращать

07.03.2017 11:27

​В Авдеевке начинают сокращать рабочих местного коксохимического завода из-за спровоцированного недостатком угля в связи с блокадой простоя производственных мощностей, пишет "Диалог".

Об этом рассказал глава коксохима Муса Магомедов и подтвердил, что в ближайшее время около 1000 человек потеряют работу. Он отметил, что после начала блокады уголь предприятия „Краснодонуголь“ перестал поступать на завод, однако особую важность для предприятия имеют тяжелые марки угля, которые добываются в Донецкой области. При этом стоимость американских и зарубежных углей в три раза выше, чем аналогичная стоимость украинского угля из Донбасса. Магомедов также отметил, что на покупку иностранного угля Украина вынуждена тратить валюту, а значит страна продолжает ослаблять свой валютный баланс.



Он также отметил, что предприятие уже понесло убытки в размере 180 млн, а людей постепенно начинают сокращать.



Напомним, ранее активисты блокировали важную железнодорожную ветку, соединяющую Украину с Россией, а жители Авдеевки требуют прекратить блокаду Донбасса.





