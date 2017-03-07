Из-за долгов за электроэнергию простаивают две шахты в Донецкой области

07.03.2017 14:28

Две шахты в Угледаре – "Южнодонбасская №1" и "Южнодонбасская №3" - простаивают уже шестой день из-за отключения электроэнергии за долги. Об этом сообщает сайт Конфедерации свободных профсоюзов Украины, передает "Остров".

По словам сопредседателя местной организации Независимого профсоюза горняков Украины города Угледара Григорий Даценко, подачу тока на шахты прекратили из-за долгов за электроэнергию.



Подобная ситуация в обеих шахтах была и в прошлом месяце. В феврале из-за отсутствия электроснабжения шахты тоже вынуждены были остановиться. Тогда с помощью Минэнергоугля ситуацию удалось решить за три дня.



"И на этот раз, по словам профсоюзного лидера, решить вопрос с энергогенерирующей компанией на месте шахтерам не удалось, поэтому пришлось руководству угледобывающих предприятий обращаться в профильное министерство. Однако, к сожалению, на этот раз переговоры правительства с энергетиками затягиваются, а страдают от этого шахтеры, заработные платы которых уменьшатся из-за вынужденного прогула", - говорится в сообщении.