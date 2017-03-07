Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома

07.03.2017 11:41

Четыре дома, а также линия электропередачи повреждены в результате ночных обстрелов оккупированного Донецка и его пригородного поселка Луганское. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Так, в селе Дуганское осколками повреждены три дома, а также линия электропередачи.

"На данный момент ремонтная бригада работает над восстановлением электроснабжения. Информация о повреждениях уточняется", – сказал так называемый "глава" Петровского района Донецка Максим Жуковский.



В пресс-службе "администрации" Донецка также добавили, что в результате обстрелов Киевского района на севере города повреждены кровля и перекрытие одного дома в переулке Уманский.