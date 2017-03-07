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Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома

07.03.2017 11:41
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Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома

Четыре дома, а также линия электропередачи повреждены в результате ночных обстрелов оккупированного Донецка и его пригородного поселка Луганское. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. 

Так, в селе Дуганское осколками повреждены три дома, а также линия электропередачи.

"На данный момент ремонтная бригада работает над восстановлением электроснабжения. Информация о повреждениях уточняется", – сказал так называемый "глава" Петровского района Донецка Максим Жуковский. 

В пресс-службе "администрации" Донецка также добавили, что в результате обстрелов Киевского района на севере города повреждены кровля и перекрытие одного дома в переулке Уманский. 


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, повреждения, обстрелы
 
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