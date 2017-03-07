Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

07.03.2017 17:09

Энергетики «ДНР» восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, заявили в так называемом «оперативном командовании» «ДНР». Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов.

Сепаратистские интернет-издания пишут, что сегодня в 15:15 поврежденные обстрелом линии электропередачи под Ясиноватой были восстановлены, а «ДФС уже запитали».

Также сообщается, что «персонала пока на территории станции нет», а сроки запуска фильтровальной станции в настоящее время «уточняются».