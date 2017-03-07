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Как переселенцу восстановить выплату ежемесячной адресной помощи
Что делать переселенцам, которым прекратили выплату ежемесячной адресной помощи? Рекомендации предоставил юрист БФ «Право на защиту» Дарья Заярная.
В условиях постоянного обновления законодательства в отношении внутренне перемещенных лиц, все чаще возникает вопрос, как защитить свое, гарантированное Конституцией Украины, право на социальную защиту, и прежде всего, на получение ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе – на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день все больше переселенцев сталкиваются с проблемой обновления выплаты адресной помощи, которая была прекращена по решению органов социальной защиты населения или комиссий по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат ВПЛ.
«К сожалению, ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено обязательное информирование внутренне перемещенных лиц ни о факте, ни об основаниях прекращения выплаты ежемесячной адресной помощи вообще, – рассказывает Дарья Заярная. – Поэтому после задержки выплаты помощи переселенцу следует безотлагательно обратиться в орган социальной защиты населения, в котором он состоит на учете, с заявлением о получении информации о причинах невыплаты помощи. Только имея письменный ответ органа социальной защиты населения, можно будет говорить о правомерности прекращения выплаты адресной помощи ».
Собственно, на сегодняшний день выплату адресной помощи может быть прекращено в случае:
- представление уполномоченным представителем семьи заявления о прекращении выплаты пособия;
- предоставление информации государственной службы занятости о том, что трудоспособные члены семьи в течение двух месяцев не трудоустроились при содействии государственной службы занятости или находятся в трудовых отношениях с работодателями на неподконтрольной территории, в районах проведения антитеррористической операции или населенных пунктах, расположенных на линии разграничение, но фактически не работают;
- снятие с учета внутренне перемещенного лица;
- выявления уполномоченным органом факта предоставления недостоверной информации или несообщение об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия;
- отсутствия по фактическому месту жительства/пребывания, указанным в заявлении о назначении (восстановление) социальной выплаты.
Итак, если при принятии решения о прекращении выплаты адресной помощи ни одна из определенных оснований не имеет места, такое решение можно будет обжаловать в судебном порядке. Но прежде чем обращаться в суд, необходимо собрать достаточное количество доказательств.
«Паспорт, справка о постановке на учет налогоплательщика, справка о постановке на учет ВПЛ, решение о прекращении выплаты ежемесячной адресной помощи – это минимальный, однако не исчерпывающий перечень документов, который необходимо будет представить. Все будет зависеть от обстоятельств конкретного дела, а они, как показывает практика, бывают крайне разными», – отмечает Дарья Заярная.
Правда, по словам юриста, выплата денежной помощи может быть возобновлена и без обращения в суд, однако только в случае, если в течение месяца с момента прекращения выплаты уполномоченный представитель семьи сообщит в орган социальной защиты населения об изменении обстоятельств, которые повлияли на прекращение выплаты денежной помощи. Всех других обстоятельств внутренне перемещенным лицам придется защищать нарушенное право в судебном порядке.
Фото: cxid.info
Теги: Донбасс, война, помощь, переселенцы
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