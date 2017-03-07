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Климкин назвал количество российской техники на оккупированном Донбассе и в Крыму
На оккупированных территориях Донбасса и аннексированном Крыму находится 800 БТР и сотни танков из Российской Федерации. Об этом во время выступления в Конгрессе США, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
"В Украину попала шокирующая цифра российских вооружений, я говорю об оккупированном Донбассе и Крыме. Сейчас есть около 4200 солдат регулярных войск, более 100 танков и 800 БТР. Сейчас в Украине до тысячи артиллерийских систем, более 200 реактивных систем залпового огня", - отметил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется. По его словам, в непосредственной близости к нашим границам развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью до 50 тыс. человек. "Около 470 танков, свыше 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. Россияне создают новые и расширяют и модернизируют имеющиеся базы, другие объекты военной инфраструктуры", - подчеркнул президент.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Крым, БТР, танки
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