Главная / Новости / Донецкая область / Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)
Последние новости раздела
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- КПВВ "Новотроицкое" в ближайшее время сменит место дислокации, 9 сел выведут из "серой зоны"18:30
Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)
07.03.2017 20:04
В сети посмеялись над новой дизайнерской линейкой донецкого модельера, организовавшего в оккупированном городе весьма странный показ мод. Снимки с этого "мероприятия" выложил паблик Рагу.лі в Facebook, пишет styler.rbc.ua.
Я редко интересуюсь тем, что происходит в культурном пространстве ДНР (ну разве когда там какого-нибудь Моторолу в Оперном хоронят), но то, что я этим не интересуюсь, вовсе не означает, что там ничего не происходит! Например, там происходит мода с прогрессирующим фимозом головного мозга в разрезе дисфункции кокошников", - отметил автор поста. "Я не знакома с экспозицией музея, но боюсь, что там от такого зрелища могло еще что-то замироточить. Это сейчас в тренде", - добавила пользовательница сети в подписи к фото.
Фото: https://styler.rbc.ua
Теги: Донецк, Донбасс, коллекция, мода, показания
Читайте также:
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- КПВВ "Новотроицкое" в ближайшее время сменит место дислокации, 9 сел выведут из "серой зоны"18:30
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- Посольство США и представительство ЕС приветствуют арест Насирова18:47
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер