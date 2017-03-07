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Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)

07.03.2017 20:04
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Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)

В сети посмеялись над новой дизайнерской линейкой донецкого модельера, организовавшего в оккупированном городе весьма странный показ мод. Снимки с этого "мероприятия" выложил паблик Рагу.лі в Facebook, пишет styler.rbc.ua.

Я редко интересуюсь тем, что происходит в культурном пространстве ДНР (ну разве когда там какого-нибудь Моторолу в Оперном хоронят), но то, что я этим не интересуюсь, вовсе не означает, что там ничего не происходит! Например, там происходит мода с прогрессирующим фимозом головного мозга в разрезе дисфункции кокошников", - отметил автор поста. "Я не знакома с экспозицией музея, но боюсь, что там от такого зрелища могло еще что-то замироточить. Это сейчас в тренде", - добавила пользовательница сети в подписи к фото.


Фото: https://styler.rbc.ua

Теги: Донецк, Донбасс, коллекция, мода, показания
 
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