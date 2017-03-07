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КПВВ "Новотроицкое" в ближайшее время сменит место дислокации, 9 сел выведут из "серой зоны"
07.03.2017 18:30
Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое в ближайшие три месяца планируют перенести за село Березовое. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил на странице в Фейсбуке.
По его словам, это почти на 8 км ближе к линии разграничения.
"Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС. Выезжали на место расположения будущего КПВВ. В бинокль рассматривал блок-пост рашистов и окрестности временно оккупированного Докучаевска", - написал он.
Жебривский отметил, что после переноса КПВВ из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, перенос, Новотроицкое, КПВВ
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