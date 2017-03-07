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Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год
Фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, Мариупольский морской торговый порт.
Об этом сообщается в перечне объектов, которые подготовило Управление реформирования собственности Департамента приватизации Фонда государственного имущества Украины.
Согласно этому приказу, определены 4 перечня объектов групп В, Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2017 году. Кроме мариупольского порта могут быть выставлены на продажу порты "Южный", "Черноморск", Одесский и Бердянский.
В пресс-службе Мариупольского морского торгового порта сообщили, что ММТП включен в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации (Закон України N 847-XIV від 07.07.1999р. «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»).
На 7 января 2017 изменений в данный перечень и исключение из него государственного морского порта не произошло.
"Зазначаємо, що питання про можливу приватизацію Маріупольського порту вже не в перший раз піднімається в пресі, але звертаємо увагу на той факт, що з моменту прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015р. № 271 минуло вже майже 2 роки, а жодних змін до Закону України N 847-XIV від 07.07.1999р. «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» так і не внесено", - отметили в пресс-службе.
Выставить порт для приватизации возможно, если порт будет исключен из Закона Украины "Про перкелик об'єктів права державної властності, що не підлягають приватизації".
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, приватизация, Фонд государственного имущества, морской вокзал
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