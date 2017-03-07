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Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что российский "Сбербанк" должен прекратить свою работу в Украине, пишут bykvu.com.
Так министр на странице в Facebook отреагировал на информацию о том, что финучреждение в РФ обслуживает клиентов с "паспортами ЛДНР".
"Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". ... Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающему в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", - написал он.
"Сбербанк России будет принимать в залоги украденную у Украинского государства и частных лиц собственность в дэнээре, выдавать за это кредиты??? И при этом работать и в Украине?! Банк, по сути обслуживающий и поддерживающий незаконные режимы боевиков - по сути их финансирующий - будет и дальше оперировать с деньгами украинцев, зарабатывать прибыль на нас и.. инвестировать в боевиков днр/лнр???!! Нафиг с пляжа!" - возмутился Аваков.
Аваков заявил, что Нацбанк Украины должен немедленно отреагировать, введя соответствующие санкции.
"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных "ДНР" и "ЛНР". Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом - признание "документов" марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!", - убежден министр.
Фото: www.radiosvoboda.org
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Сбербанк
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