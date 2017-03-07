Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер

07.03.2017 20:39

В 2014 году российская пропаганда начала усиленно создавать образ “коллективного Василия Теркина” из наемников Михаила Толстых (Гиви) и Арсения Павлова (Моторолы) по двум причинам. Волонтер ВСУ Алексей Мочанов говорит, что оба этих медийных полевых командира нужны были Кремлю как яркая картинка для люмпенов, пишет “Диалог.UA”.

“Ну, это два не особо серьезных клоуна, которых вводила в общественное сознание российская профессиональная пропаганда, потому что им нужен был коллективный Василий Теркин. Для того чтобы люмпен, который находится на тех территориях либо в России имел понятие, что если ты никто, но приехал освобождать Украину от бендеровцев, пиндосов и всего остального, ты будешь там героем, подполковником и все остальное. При этом было выгодно использовать наличие двух этих придурков в ситуации, в которой: что же это за украинская армия, если она не может победить двух клоунов. Понятно, что там работают российские инструктора”, - говорит Мочанов. По его мнению, сейчас важно узнать, кто был кукловодом. “Какая разница, кто клоуны..., их уже нет. Сейчас на эти вещи подвесят Прилепина...”, - считает волонтер.

Отметим, что в Донецке хотят расформировать батальон Гиви "Сомали" - командование террористов решило сократить ряды наемников до минимума. Тем временем во время визита Надежды Савченко в Донецк ей предоставили охрану лучше, чем двум медийным командирам.



