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На Донбассе в феврале были убиты 11 мирных граждан, еще 62 получили ранения - ООН
07.03.2017 22:27
В феврале 2017 года на Донбассе зафиксировано наибольшее число жертв за последние полгода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет сайт 112.ua.
Так, в феврале 2017 года погибли 11 мирных жителей, еще 62 получили ранения. Это наибольшее число жертв c августа 2016 года.
В ООН отмечают, что этот рост обусловлен эскалацией боевых действий в районе Авдеевки, Донецка, Макеевки с 29 января по 3 февраля 2017 года.
Сообщается, что с начала марта на Донбассе были ранены восемь гражданских лиц.
В общей сложности с середины апреля 2014 по 5 марта 2017 года были убиты более 2 тысяч мирных жителей, а число раненых оценивается в 7-9 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в ООН зафиксировали 203 случая сексуального насилия на Донбассе, включая 43 случая изнасилования, имевших место после 1 апреля 2014 года.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, война, убийство, население, ранения
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