На Донбассе в феврале были убиты 11 мирных граждан, еще 62 получили ранения - ООН

07.03.2017 22:27

В феврале 2017 года на Донбассе зафиксировано наибольшее число жертв за последние полгода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет сайт 112.ua.

Так, в феврале 2017 года погибли 11 мирных жителей, еще 62 получили ранения. Это наибольшее число жертв c августа 2016 года.

В ООН отмечают, что этот рост обусловлен эскалацией боевых действий в районе Авдеевки, Донецка, Макеевки с 29 января по 3 февраля 2017 года.