На Донетчине началась операция "Спецсигнал"

07.03.2017 12:37

Спецоперация продлится до 30 марта. Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения будут выявлять автомобили с установленными спецсигналами, которые размещены с нарушением нормативов или без согласования с правоохранительными органами.

Пользуясь незаконно установленными специальными устройствами, владельцы водители таких автомобилей постоянно нарушают Правила дорожного движения, передвигаясь с включенными сигнальными устройствами, и создают аварийные ситуации, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области

Согласно законодательству, под специальным световым сигнальным устройством следует понимать световое устройство, которое имеет переменную частоту световых импульсов и который разрешается устанавливать только на оперативные или специальные транспортные средства. Под специальным звуковым сигнальным устройством следует понимать звуковое устройство, которое имеет переменную основную частоту (за исключением охранной сигнализации) и который разрешается устанавливать только на оперативные транспортные средства.

Напомним, за нарушение требований законодательства относительно установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств наступает ответственность согласно статье 1225 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 8500 гривен с конфискацией специальных устройств.