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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный

07.03.2017 12:04
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На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный

Все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по- прежнему закрыт, сообщают волонтеры общественной организации "Донбасс SOS".
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 
«Майорск» - 50/125; 
«Марьинка» - 120/250; 
«Новотроицкое» - 40/0;
«Гнутово» - 150/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию: 
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
8.30 Майорск,в сторону Бахмута до бугра 4 ряда,в сторону Горловки машин 30 за последний ларек,многовато..
#Георгиевка #Курахово #Марьинка 
8.30 Из Донецка всего машин до 70 в очереди. Не много
в 7.50 по Укр. очередь на Донецк была машин 20-30...Удачи!!!
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10.45 В обе стороны почти без очереди, 2-3 машины
В сторону Донецка не значительное количество авто, и такая же пешая очередь-до 10человек. В обратную сторону более 20 авто и более 40 человек пеших. 


Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
 
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