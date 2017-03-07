На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный

07.03.2017 12:04

Все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по- прежнему закрыт, сообщают волонтеры общественной организации "Донбасс SOS".

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 50/125;

«Марьинка» - 120/250;

«Новотроицкое» - 40/0;

«Гнутово» - 150/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

8.30 Майорск,в сторону Бахмута до бугра 4 ряда,в сторону Горловки машин 30 за последний ларек,многовато..

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

8.30 Из Донецка всего машин до 70 в очереди. Не много

в 7.50 по Укр. очередь на Донецк была машин 20-30...Удачи!!!

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

10.45 В обе стороны почти без очереди, 2-3 машины

В сторону Донецка не значительное количество авто, и такая же пешая очередь-до 10человек. В обратную сторону более 20 авто и более 40 человек пеших.