На КПВВ "Новотроицкое" установили новые модули, помогли международные организации (ФОТО)

07.03.2017 15:16

Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» оснастили новыми пограничными модулями для осуществления контроля граждан, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Техническую помощь для улучшения условий в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» передало Агентство ООН по делам беженцев.



В результате международной помощи обновлена инфраструктура пешеходных направлений и установлены четыре модуля для осуществления контроля граждан, пересекающих линию разграничения. Модули оснащены компьютерной техникой для осуществления контроля и оснащены 5 рабочими местами для военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. "Это позволит увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходном направлении", - говорится в сообщении.



Два модуля установлены на вход и еще два на выход с неконтролируемой территории.



В начале официальных мероприятий Председатель комиссии УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу вручил сертификаты на модули для несения службы пограничных нарядов по проверке документов начальнику Донецкого пограничного отряда Ивану Чернопищуку.



Он отметил, что в 2016 году было зафиксировано более 8,6 миллионов пересечений линии разграничения, поэтому улучшение свободы передвижения остается одним из главных вопросов для Агентства ООН по делам беженцев.



Присутствовавший на мероприятии начальник управления пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк выразить слова благодарности Управлению Верховного Комиссара по делам беженцев в Украине за помощь, оказываемую пограничному ведомству.



"Сегодня мы получаем модули для осуществления контроля, оснащенные сверхсовременной техникой. В ближайшее время такие же модули будут установлены и в других КПВВ. Уверен, что эта совместная инициатива значительно улучшит пропускные способности контрольных пунктов по пропуску граждан, предоставит возможность людям пересекать линию столкновения быстрее и безопаснее, а пограничникам нести службу в современных и комфортных условиях", - сказал Юрий Лысюк.



В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что правительство Украины делает все возможное, чтобы работа контрольных пунктов въезда-выезда отвечала ожиданиям граждан Украины и международным стандартам.



"В планах - восстановление общественного транспорта через линию соприкосновения, а также повышение пропускной способности, обеспечение защиты и улучшения условий для людей в очередях. Мы благодарны всем международным гуманитарным организациям и партнерам за помощь и содействие в преодолении сложностей, связанных с пересечением линии соприкосновения", - подчеркнул он.



В целом бюджет программы технической помощи составляет 3,5 млн. гривен и, кроме КПВВ «Новотроицкое», поможет более современно оборудовать КПВВ «Марьинка» и «Майорское». "Техническое оснащение для пунктов пропуска, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет не только увеличить пропускную способность пунктов пропуска на востоке Украины, но и сократить время ожидания людей в очереди", - говорится в сообщении.