На линии разграничения в зоне АТО снова скопилось большое количество автомобилей

07.03.2017 09:36

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне антитеррористической операции скопилось 750 автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"На контрольных пунктах въезда и выезда, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/125; "Марьинка" - 120/250; "Новотроицкое" - 40/0; "Гнутово" - 150/20".

Также в пресс-службе ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 24,1 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.

"Майорское" - 5810 человек и 950 транспортных средств;

"Марьинка" - 5725 человек и 1195 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5190 человек и 920 транспортных средств;

"Гнутово" - 3300 человек и 795 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4145 человек.