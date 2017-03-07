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На линии разграничения в зоне АТО снова скопилось большое количество автомобилей
Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне антитеррористической операции скопилось 750 автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"На контрольных пунктах въезда и выезда, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/125; "Марьинка" - 120/250; "Новотроицкое" - 40/0; "Гнутово" - 150/20".
Также в пресс-службе ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 24,1 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.
"Майорское" - 5810 человек и 950 транспортных средств;
"Марьинка" - 5725 человек и 1195 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5190 человек и 920 транспортных средств;
"Гнутово" - 3300 человек и 795 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 4145 человек.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, линия разграничения, КПВВ, очереди
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