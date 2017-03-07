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На українських ТЕЦ та ТЕС запасів антрациту вистачить тільки на місяці
07.03.2017 14:41
Запаси вугілля на складах енергогенеруючих підприємств станом на 7 березня 2017 року оцінюються у 815,74 тис. тонн. Наявних антрацитів вистачить на 30-35 днів роботи українських ТЕС та ТЕЦ, що розташовані на підконтрольній українській владі території.
Про це інформує ДП "НЕК "Укренерго", пише ukrinform.ua.
За даними компанії, Придніпровська та Криворізька станції з наявними запасами вугілля марки А пропрацюють орієнтовно 35 днів. Водночас, на Зміївській та Трипільській станціях лишається запасів на близько 30 днів.
Загальні запаси вугілля марки А+П (антрацити) оцінюються у 815,74 тис. тонн, вугілля марок Г+Д (газова група) - 1,012 млн тонн. Усього на складах енергогенеруючих підприємств - 1,82 млн тонн вугілля.
Фото: https://www.ukrinform.ua/
Теги: Донбасс, уголь, запас, месячные, ТЭЦ, ТЭС
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