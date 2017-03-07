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Архив - Донецкая область

НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России

07.03.2017 19:45
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НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России

Национальный банк отреагировал на информацию о готовности Сбербанка (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев "паспортов" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которая распространяется в СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк"", - заявили в НБУ.

Финансовый регулятор напомнил, что в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом Президента Украины.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.

Как сообщалось ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ "о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Президент Петр Порошенко заявил, что расценивает такие действия России как очередное доказательство российской оккупации и нарушения международного права.

Посольство США в Украине заявляет, что признание на территории России документов, выданных боевиками "ДНР" и "ЛНР", противоречит целям "минских соглашений".

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, НБУ, Сбербанк, санкции
 
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