Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк"", - заявили в НБУ.
Финансовый регулятор напомнил, что в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом Президента Украины.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.
Как сообщалось ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ "о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Президент Петр Порошенко заявил, что расценивает такие действия России как очередное доказательство российской оккупации и нарушения международного права.
Посольство США в Украине заявляет, что признание на территории России документов, выданных боевиками "ДНР" и "ЛНР", противоречит целям "минских соглашений".
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НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России
07.03.2017 19:45
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