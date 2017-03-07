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Обстановка в зоне АТО напряженная: боевики за сутки совершили 122 обстрела, у ВСУ есть потери

07.03.2017 07:09
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Обстановка в зоне АТО напряженная: боевики за сутки совершили 122 обстрела, у ВСУ есть потери

За прошедшие сутки боевики совершили 122 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – травмирован, 4 – ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное и Лебединское из танков, Водяное из артиллерийских орудия, Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Новогригоровку и Широкино – из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь и Водяное – из минометов, Березовое, Водяное и Широкино – из вооружения БМП. Кроме того, по Березовому, Широкиному и Водяному вели огонь вражеские снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали из минометов Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески, из гранатометов и стрелкового оружия – Пивничне, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, Камянку и Невельское, из вооружения БМП – Луганское. По Камянке вел огонь снайпер боевиков.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из артиллерии калибра 152 мм, Новоалександровку, Попасную, Новотошковское, Крымское, Троицкое, Ореховое – из минометов, Троицкое, Новоалександровку, Новозвановку, Крымское – из гранатометов.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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