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Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины

07.03.2017 13:59
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Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин уверен, что работники шахт и заводов оккупированного Донбасса понимают, что не нужны Кремлю. Москва открыто называет свои анклавы обузой и после разрушения предприятий рекомендует "республикам" зарабатывать самостоятельно.

В интервью изданию “Гордон” Фокин заявил, что шахтеры востока Украины никогда не считали себя россиянами.

“Все шахтеры считали себя украинцами. Шахтеры не мыслили себя вне Украины... Но все равно, я думаю, люди понимают – они России не нужны”, - говорит политик.

Он отметил, что о создании фейковой “Новороссии” говорили преимущественно оккупанты, а не рабочий класс.

Теперь, несмотря на серьезный конфликт, нужно искать пути примирения, считает Фокин.

“А в отношении того, чтобы отгородиться от Донбасса... Ну, это худшее, что можно придумать. Потому что... я действительно знаю Донбасс. Донбасс – это уже пустой орех. Угля там нет, газа там нет...”, - комментирует бывший премьер.

Он напомнил, что мощный промышленный потенциал Донбасса работает по давно устаревшим технологиям. Сейчас все разрушено. “Сейчас что осталось в Донбассе? Марганец. Но свободной ниши на мировом рынке для марганца нет. Марганца вот так вот (показывает – выше головы) достаточно. Куда мы с ним сунемся? Что еще осталось? Химия? Химия разрушена. Строительство? Ну, вот, может, строительные организации и нужны будут”, – отметил политик.

По словам Фокина, рано или поздно, но Киев вернет под свою юрисдикцию оккупированный Донбасс и будет вынужден его восстанавливать.

Напомним, сегодня в Гааге продолжится слушание дела по иску Украины к России. Президент Петр Порошенко надеется, что решение будет принято в пользу официального Киева.


Фото: gordonua.com/

Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, шахтеры
 
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