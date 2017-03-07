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Передача границы в руки третьей стороне - в Минских договоренностях возможен компромисс
На встречах трехсторонней контактной группы в Минске изменился тренд в вопросе установления контроля над участком границы Украины с РФ. Об этом в интервью "Укринформу" заявила представитель политической подгруппы от Украины в трехсторонний контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская, пишет news.liga.net.
"В 2016 году, с лета, определенным образом изменился тренд, так как по границе начали говорить не в плане возвращения ее Украине после выполнения безопасности и политических пунктов. Сейчас говорят о передаче ее http://news.liga.net/е. То есть, это компромисс. Это компромисс, который устроит Украину, но я не думаю, что устроит Российскую Федерацию", - сказала Айвазовская.
По ее словам, именно такой вариант имеет рациональную базу, его целесообразность можно доказывать и аргументировать.
"При открытой границе организовывать политические процессы просто невозможно. Никто не даст гарантии, что точка невозврата в намерениях агрессии пройдена. И тогда политический этап или выборы могут привести еще к большему обострению или кровопролитию, когда одна или другая сторона не признает результаты. А в выборах важно доверие. Местные же выборы всегда тяжелые, потому что это диверсифицированные риски. Это различные кампании, это разные участники, нет одного центра влияния, и это на самом деле проблема для Донбасса", - подчеркнула Айвазовская.
Она добавила, что оценка проведению выборов в ОРДЛО будет поставлена со стороны ОБСЕ.
"Но мы выборы не обсуждаем с сентября месяца. О выборах, об амнистии та сторона (Россия, - ред.) отказывается говорить. Мне кажется, что все уже поняли, что Украину заставить к проведению выборам невозможно. Мы прошли точку невозврата, когда мы были слабые в этом вопросе. И есть достаточно аргументов, доказывающих, что сегодня выборы невозможны. Но эти аргументы также надо проговаривать, и не только с участниками консультаций на уровне подгрупп, но и с международными партнерами", - добавила Айвазовская.
21 октября глава МИД Павел Климкин заявил, что никаких выборов в ОРДЛО не будет без безопасности и ОБСЕ на границе.
Фото: news.liga.net/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, граница, контроль, сторож
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