Российским банкам Путин не указ: финучреждения отказываются работать с "паспортами "ЛДНР"

Российские банки не начали обслуживать граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на указ президента России Владимира Путина о признании их паспортов. Ни один банк из топ-30 прямо не заявил РБК, что готов принимать паспорта "ДНР и ЛНР", пишет "Медуза".

В большинстве кредитных организаций комментировать вопрос о паспортах непризнанных республик просто отказались. С другой стороны, в Сбербанке сообщили, что "ДНР и ЛНР" официально не признаны, а значит их документы не принимаются для банковских операций. Пресс-служба банка добавила, что вопрос обслуживания граждан "ДНР и ЛН" прорабатывается.

Опрошенные РБК юристы отмечают, что общее положение Банка России обязывает работать со всеми документами, которые признаны в рамках российского законодательства. К законодательству относится и указ президента. При этом в банках заявили, что разъяснение Центробанка помогло бы прояснить ситуацию.

В Центробанке не ответили на запрос РБК по поводу паспортов "ДНР и ЛНР".