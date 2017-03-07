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Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета

07.03.2017 14:36
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Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета

Российская Федерация, защищая свою позицию в Международном суде ООН, настаивает, что у Украины нет оснований для обвинений в суде, поскольку у тех, кто предоставил для использования ракетный комплекс "Бук", не было умысла сбивать именно гражданский самолет.

Такую позицию заняли в своих выступлениях в Гааге представители РФ, сообщает "Европейская правда".

В частности, один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев отметил, что обвинения по конвенции о финансировании терроризма государством требуют не только факта террористического акта и даже не только оказания помощи тем, кто его совершил, но также того, чтобы спонсор "имел намерения или знал про данный теракт". "То есть должны быть или намерения, или знания", - дополнительно подчеркнул он.

Также приглашенный российской стороной юрист Самуэль Вордсворс, представлявший во вторник более детальную правовую позицию РФ, отметил, что в эпизоде с поставкой в Украину комплекса "Бук" Украина не представила приказов по выполнению этих требований.

"Должно быть осознание того, что "Бук" поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает лишь, что он был поставлен из России, и ничего больше", - пояснил он.

Также он настоял, что, исходя из сообщений СМИ, боевики намеревались сбивать военные украинские самолеты, а не гражданский авиалайнер.

Вместе с тем, он не стал признавать, что ЗРК "Бук" был действительно поставлен с российской территории, подчеркнув, что Россия с недоверием и сомнением относится к результатам расследования, обнародованным Международной следственной группой.



Теги: Россия, Донбасс, суд, Боинг, Гаага, Букеровская премия, Намиб
 
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