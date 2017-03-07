С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов

07.03.2017 18:36

Боевики с начала суток 53 раза обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

В результате боевых действий трое украинских бойцов были ранены, один - травмирован.

"На донецком направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Северное, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Пески и Зайцево. По Пескам вели огонь БМП захватчиков. На мариупольском направлении из артиллерии неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчук. Танки вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров оккупанты многократно обстреливали Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, на луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреляли Крымское, из минометов – Крымское и Новотошковское, а с ПТРК неоднократно обстреливали Новотошковское. "Из стрелкового оружия – Новоалександровку и Новозвановку", - добавили в штабе.

О ситуации в зоне АТО в эфире "112 Украина" рассказал спикер штаба операции Леонид Матюхин.

"Сейчас стреляют и стреляли в течение всего дня. Возможно, чуть меньше, чем вчера, если сравнивать на это время. Если говорить о разведении сил, то оно не состоялось. Они прекрасно знали, что оно не будет происходить. Потому что по договоренностям оно происходит, когда в течение недели не ведут огонь по нашим позициям в районе Луганска. Они это делают каждые три дня. По крайней мере я уже здесь 5-й месяц, ни разу не было, чтобы в течение недели они не вели огонь в районе Станицы Луганской. Я считаю, что они только декларируют это для того, чтобы демонстрировать перед аудиторией, где их телевидение, что якобы они это хотят сделать. На самом деле они этого делать не хотят. Они просто делают вид, что им это интересно", - отметил он.