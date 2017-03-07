"Сбербанк России" признал паспорта "ДНР" и "ЛНР"

07.03.2017 15:20

"Сбербанк" России с сегодняшнего дня приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает телеканал 112 Украина.

"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", - сказали в пресс-службе.

18 февраля Россия признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина размещен на сайте главы российского государства. При этом отмечается, что на основании документов, выданных в "ДНР" и "ЛНР", разрешается въезд в Россию.