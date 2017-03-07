Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Сбербанк России" признал паспорта "ДНР" и "ЛНР"

07.03.2017 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Сбербанк России" признал паспорта "ДНР" и "ЛНР"

"Сбербанк" России с сегодняшнего дня приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает телеканал 112 Украина.
"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", - сказали в пресс-службе.
18 февраля Россия признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина размещен на сайте главы российского государства. При этом отмечается, что на основании документов, выданных в "ДНР" и "ЛНР", разрешается въезд в Россию.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Сбербанк, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх