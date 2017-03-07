СБУ обнаружила в районе АТО российский огнемет "Шмель"

07.03.2017 16:34

Служба безопасности Украины задокументировала еще один факт присутствия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

"На боевых позициях украинских подразделений вблизи нп Зайцево Донецкой области оперативники спецслужбы изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель", который был оставлен боевиками террористической организации "ДНР" во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО", сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

В украинской спецслужбе подчеркивают, что такой огнемет не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и, по оценкам специалистов, относится к Вооруженных сил РФ.

В СБУ напомнили, что в конце февраля в районе Авдеевки (Донецкая обл.) правоохранители изъяли огнемет "Шмель", который был оставлен боевиками террористической организации "ДНР" после боевого столкновения с силами АТО.