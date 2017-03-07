Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска

07.03.2017 18:54

Крупнейшее угледобывающее предприятие в Донецкой области "Шахта "Комсомолец Донбасса" остановило свою работу. Об этом сообщает сайт podrobnosti.ua со ссылкой на одного из сотрудников предприятия.



"С 3 марта 2017 года большую часть персонала отправили в бесплатные отпуска. На данный момент в шахте остаются работники, которые поддерживают жизнеобеспечение предприятия - измеряют уровень газа и откачивают воду", - говорится в сообщении.



Шахта "Комсомолец Донбасса" принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Первого марта оккупационные "власти" ОРДО заявили о введении "внешнего управления" на предприятиях Ахметова, которые находятся на подконтрольной боевикам территории.



В то же время в ДТЭК заявили, что активы компании, находящиеся неконтролируемых территориях, управляются и контролируются группой.





