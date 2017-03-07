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Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска
Крупнейшее угледобывающее предприятие в Донецкой области "Шахта "Комсомолец Донбасса" остановило свою работу. Об этом сообщает сайт podrobnosti.ua со ссылкой на одного из сотрудников предприятия.
"С 3 марта 2017 года большую часть персонала отправили в бесплатные отпуска. На данный момент в шахте остаются работники, которые поддерживают жизнеобеспечение предприятия - измеряют уровень газа и откачивают воду", - говорится в сообщении.
Шахта "Комсомолец Донбасса" принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Первого марта оккупационные "власти" ОРДО заявили о введении "внешнего управления" на предприятиях Ахметова, которые находятся на подконтрольной боевикам территории.
В то же время в ДТЭК заявили, что активы компании, находящиеся неконтролируемых территориях, управляются и контролируются группой.
Фото: podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, работа, остановка, шахта "Комсомолец Донбасса"
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