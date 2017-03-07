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Архив - Донецкая область

Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)

07.03.2017 13:41
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Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе боевика террористической группировки «Оплот» так называемой «ДНР».

Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года за деньги вступил в незаконное вооруженное формирование в Донецке, сообщает пресс-центр СБУ.

Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов.

После конфликта с руководством бандформирования мужчина оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, оплодотворение, боевик, Сбербанк, задержание
 
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