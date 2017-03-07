Главная / Новости / Донецкая область / Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета14:56
- На українських ТЕЦ та ТЕС запасів антрациту вистачить тільки на місяць14:41
- В Донецке идет тяжелый бой: исходящие слышат в Петровском и Куйбышевском районах14:36
- Из-за долгов за электроэнергию простаивают две шахты в Донецкой области14:28
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины13:59
- Авдеевка третий день без света13:46
- Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)13:41
- В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог13:29
- В "ДНР" обещают работу с сохранением зарплаты уволенным работникам "Укртелекома"13:18
Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)
07.03.2017 13:41
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе боевика террористической группировки «Оплот» так называемой «ДНР».
Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года за деньги вступил в незаконное вооруженное формирование в Донецке, сообщает пресс-центр СБУ.
Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов.
После конфликта с руководством бандформирования мужчина оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, оплодотворение, боевик, Сбербанк, задержание
Читайте также:
- Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета14:56
- На українських ТЕЦ та ТЕС запасів антрациту вистачить тільки на місяці14:41
- В Донецке идет тяжелый бой: исходящие слышат в Петровском и Куйбышевском районах14:36
- Из-за долгов за электроэнергию простаивают две шахты в Донецкой области14:28
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины13:59
- Луганских бюджетников принуждают получать фейковые "паспорта республики"13:54
- Авдеевка третий день без света13:46
- Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)13:41
- В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог13:29
- Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета14:56
- На українських ТЕЦ та ТЕС запасів антрациту вистачить тільки на місяць14:41
- В Донецке идет тяжелый бой: исходящие слышат в Петровском и Куйбышевском районах14:36
- Из-за долгов за электроэнергию простаивают две шахты в Донецкой области14:28
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины13:59
- Луганских бюджетников принуждают получать фейковые "паспорта республики"13:54
- Авдеевка третий день без света13:46
- Сотрудники СБУ в Мариуполе задержали боевика "Оплота" (ВИДЕО)13:41
- В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог13:29
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе