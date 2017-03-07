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Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко
Для того, чтобы освободить оккупированный Донецк силой, пришлось бы убить много невинных людей. Поэтому единственный путь решения конфликта в Донбассе — политико-дипломатический. Об том заявил советник президента Украины.
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что для освобождения Донецка военными методами его придется стереть с лица земли.
При этом он отметил: «Мы будем бомбить Донецк? Нет, не будем». По его мнению, единственный метод решения конфликта в Донбассе — политико-дипломатический, поскольку военный механизм освобождения отсутствует.
Также, советник Порошенко подчеркнул, что для того, чтобы зачистить Донецк город нужно методично уничтожать, а такой приказ президент отдать не готов, поскольку в результате этого погибнут сотни тысяч мирных жителей.
Для примера Бирюков привел Донецкий аэропорт, который боевики не смогли захватить в течение 242 дней и просто его уничтожили.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, освобождение, бомбардировка, ВСУ
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