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Архив - Донецкая область

Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко

07.03.2017 19:26
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Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко

Для того, чтобы освободить оккупированный Донецк силой, пришлось бы убить много невинных людей. Поэтому единственный путь решения конфликта в Донбассе — политико-дипломатический. Об том заявил советник президента Украины.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что для освобождения Донецка военными методами его придется стереть с лица земли.

При этом он отметил: «Мы будем бомбить Донецк? Нет, не будем». По его мнению, единственный метод решения конфликта в Донбассе — политико-дипломатический, поскольку военный механизм освобождения отсутствует.

Также, советник Порошенко подчеркнул, что для того, чтобы зачистить Донецк город нужно методично уничтожать, а такой приказ президент отдать не готов, поскольку в результате этого погибнут сотни тысяч мирных жителей.

Для примера Бирюков привел Донецкий аэропорт, который боевики не смогли захватить в течение 242 дней и просто его уничтожили.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, освобождение, бомбардировка, ВСУ
 
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