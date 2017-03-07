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Ультрас донецкого "Шахтера" сожгли флаги "ДНР" на матче в Луцке

07.03.2017 16:06
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Ультрас донецкого "Шахтера" сожгли флаги "ДНР" на матче в Луцке

Ультрас донецкого футбольного клуба «Шахтер» сожгли еще один флаг незаконной организации «ДНР». Фанаты подпалили триколоры боевиков во время матча «Шахтер»-«Волынь» в Луцке 5 марта, пишет сайт novosti.dn.ua.

Матч в рамках 20-го тура Премьер-лиги проходил на стадионе «Авангард» вместительностью 7 450 зрителей.

Перед началом игры игроки почтили минутой молчания память шахтеров, погибших в результате аварии на львовской шахте «Степная».

Ранее ультрас «Шахтера» неоднократно сжигали флаги «ДНР» на матчах «горняков».


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, шахтер , флаг, огонь, фанат, ДНР
 
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