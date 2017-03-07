В Авдеевке восстановили электроснабжение

07.03.2017 15:32

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

"Только что в Авдеевке восстановили линию электроснабжения. Доложил об этом президенту Украины. Электроснабжение подали на город и на коксохим", - написал он.

По его словам, завтра утром начнется подключение к электроснабжению Донецкой фильтровальной станции.

Жебривский отметил, что вода в городских резервуарах еще есть.

Напомним, в Авдеевке с 5 марта отсутствовало электроснабжение. Теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Был создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.