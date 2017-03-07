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В "ДНР" обещают работу с сохранением зарплаты уволенным работникам "Укртелекома"
Около тысячи человек, работавших еще недавно в донецком филиале "Укртелекома", будут трудоустроены после внезапного увольнения "властями ДНР".
Как передает "Российский Диалог", об этом стало известно из заявления так называемого директора департамента "Министерства связи республики" Игоря Халепы. По заявленным данным, примерно тысяча сотрудников украинского предприятия была уволена после того, как ДНР взяла под внешнее управление "Укртелеком".
Всем людям предоставят работу на предприятии "Комтел", действующем на территории "ДНР".
"В донецком филиале ПАО "Укртелеком" числилось 953 сотрудника. Все они были уволены 2 марта, и с 3 марта начался переход на новое государственное предприятие "Комтел". Все уволенные "Укртелекомом" сотрудники будут приняты на работу в ДНР", - сообщил Халепа.
В "министерстве" обратили внимание на отсутствие изменений в объеме зарплат для всех сотрудников. Власти обещали сохранить выплаты на прежнем уровне.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, увольнение, Укртелеком, работник, ДНР
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