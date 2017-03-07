В Донецке идет тяжелый бой: исходящие слышат в Петровском и Куйбышевском районах

07.03.2017 14:36

В Донецке продолжаются боевые действия, которые не стихли даже с наступлением утра. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Особенно тяжело в Петровском районе, а также в районе Александровки. Страдает и Марьинка. Боевики ведут тяжелые обстрелы позиций ВСУ на данном направлении.

Особенно сильно боевые действия активизировались в последние полчаса, однако и до этого в указанном районе было неспокойно. «#Донецк — с 13:40У Петровка слушает южную сторону — где-то за Александровкой бой», — написал очевидец.

«#Донецьк 13:32(К) Кіровський р-н. Протягом хвилин 10 далеко з півдня чути потужне гучне гупання», — писали пользователи ранее.

«А где залпуют? Октябрьский громковато», — отмечают комментаторы.

По словам дончан, стреляют боевики и из Куйбышевского района. «12,24 Донецк Что-то очень громкое с Куйбышевского улетает», — сообщил пользователь.

Также неспокойно и на северном направлении. «12.50 к ФБ Р-н залізничного — одиночні мінуса (САУ?) в напрямку Пісок. Плюс ч-з 3−4 сек», — отметил местный житель.

«По звуку — сторона жд, точнее не скажу. Громкие и тяжелые исходящие», — пишут дончане.

(Орфография и стилистика авторов полностьюс охранены).

Источник: "ДонПресс".