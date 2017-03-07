В Донецкой области запущены асфальтобетонные заводы для ямочного ремонта дорог

07.03.2017 15:58

Облавтодор постепенно запускает собственные асфальтобетонные заводы для ямочных ремонтов на дорогах в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в регионе, пишет "Остров".

Отмечается, что ямочный ремонт горячим асфальтобетоном уже начался на юге Донецкой области.



До конца апреля ГП "Донецкий облавтодор" планирует запустить асфальтобетонные заводы для выполнения филиалами ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. С 1 марта дорожники устраняют локальные разрушения на юге региона, где автодороги уже имеют сухое покрытие (текущая зима оказалась для местных дорог более щадящей), на остальной территории аварийную ямочность продолжают ликвидировать холодной органо-минеральной смесью, методом пропитки и тому подобное.



В частности, на прошлой неделе выполнялись работы с использованием горячего асфальтобетона на автодорогах: Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь (60 квадратных метров), Т-05-23 от а / д / Н-20 / - Кременовка - Ялта (130 квадратных метров), Т-08-03 Запорожье - Мариуполь (150 квадратных метров) и О0545 Мариуполь - Урзуф (40 квадратных метров) и др.



Всего с начала года филиалами ГП "Донецкий облавтодор" ликвидировано более 6,1 тыс. квадратных метров ямочности, из которых 3,7 тыс. квадратных метров - на автодорогах общего пользования государственного значения.