Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе (ФОТО)

07.03.2017 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе (ФОТО)

Школьницу сбил автомобиль Chevrolet Aveo на пешеходном переходе в Краматорске,  сообщает "Восточный проект".

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Академической и Богдана Хмельницкого. 

Девочка, ученица 5 класса общеобразовательной школы № 24, возвращалась со школы. По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль Chevrolet Aveo двигался по улице Академической в сторону площади Мира. 

"Девочка переходила дорогу на пешеходном переходе, - говорят очевидцы. – Машина ехала на большой скорости, поэтому водитель не успел остановиться. От удара девочка отлетела на несколько метров, но к, счастью, упала на спину, и школьный рюкзак смягчил падение.. Мы вызвали полицию и скорую помощь. Девочка была в сознании и попросила позвонить ее родителям". 

Как говорят свидетели происшествия, тормозной путь автомобиля составил около 20-ти метров. 

В свою очередь, водитель автомобиля Chevrolet Aveo утверждает, что девочка резко выбежала на дорогу. 

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители. 


Фото: vp.donetsk.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, скорая помощь, школьница, ДТП, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх