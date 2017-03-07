В Краматорске автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе (ФОТО)

07.03.2017 16:51

Школьницу сбил автомобиль Chevrolet Aveo на пешеходном переходе в Краматорске, сообщает "Восточный проект".

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Академической и Богдана Хмельницкого.



Девочка, ученица 5 класса общеобразовательной школы № 24, возвращалась со школы. По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль Chevrolet Aveo двигался по улице Академической в сторону площади Мира.



"Девочка переходила дорогу на пешеходном переходе, - говорят очевидцы. – Машина ехала на большой скорости, поэтому водитель не успел остановиться. От удара девочка отлетела на несколько метров, но к, счастью, упала на спину, и школьный рюкзак смягчил падение.. Мы вызвали полицию и скорую помощь. Девочка была в сознании и попросила позвонить ее родителям".



Как говорят свидетели происшествия, тормозной путь автомобиля составил около 20-ти метров.



В свою очередь, водитель автомобиля Chevrolet Aveo утверждает, что девочка резко выбежала на дорогу.



В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.