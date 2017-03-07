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Архив - Донецкая область

В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте

07.03.2017 11:14
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В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте
Маляр-штукатур, которая является сотрудником "Донецкой железной дороги", погибла на рабочем месте в Мариуполе 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Вчера, 6 марта, около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця" о том, что на территории поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт произошел несчастный случай с маляром-штукатуром указанного предприятия. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей прокуратуры, полиции и судебно-медицинского эксперта. 

"Предварительно установлено, что жительница Мариуполя 1963 г.р. в этот день выполняла штукатурные работы в помещениях кабинетов на третьем этаже поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт и выпала на улицу через оконный проем, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. 

Данные по этому факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч.2 ст.271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда). 

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская местная прокуратура №1. 
 

Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, работа, женщина, гибель
 
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