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В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте
07.03.2017 11:14
Маляр-штукатур, которая является сотрудником "Донецкой железной дороги", погибла на рабочем месте в Мариуполе 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Вчера, 6 марта, около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця" о том, что на территории поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт произошел несчастный случай с маляром-штукатуром указанного предприятия.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей прокуратуры, полиции и судебно-медицинского эксперта.
"Предварительно установлено, что жительница Мариуполя 1963 г.р. в этот день выполняла штукатурные работы в помещениях кабинетов на третьем этаже поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт и выпала на улицу через оконный проем, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Данные по этому факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч.2 ст.271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская местная прокуратура №1.
Вчера, 6 марта, около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця" о том, что на территории поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт произошел несчастный случай с маляром-штукатуром указанного предприятия.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей прокуратуры, полиции и судебно-медицинского эксперта.
"Предварительно установлено, что жительница Мариуполя 1963 г.р. в этот день выполняла штукатурные работы в помещениях кабинетов на третьем этаже поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт и выпала на улицу через оконный проем, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Данные по этому факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч.2 ст.271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская местная прокуратура №1.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, работа, женщина, гибель
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