В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров

07.03.2017 07:56

В оккупированном Донецке задержаны три боевика "1-го армейского корпуса" вооруженных сил Российской Федерации, нарушавших общественный порядок. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В городе Донецк задержаны трое пьяных военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, которые у дома проживания офицеров штаба корпуса нарушали общественный порядок, выкрикивали оскорбительные заявления о "штабных крыс", которые прячутся за спинами "настоящих мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в Новоазовске командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ заставляет принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины гражданских работников из числа местных жителей.



