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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров

07.03.2017 07:56
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В оккупированном Донецке задержаны боевики, оскорбившие штабных российских офицеров

В оккупированном Донецке задержаны три боевика "1-го армейского корпуса" вооруженных сил Российской Федерации, нарушавших общественный порядок. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В городе Донецк задержаны трое пьяных военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, которые у дома проживания офицеров штаба корпуса нарушали общественный порядок, выкрикивали оскорбительные заявления о "штабных крыс", которые прячутся за спинами "настоящих мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в Новоазовске командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ заставляет принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины гражданских работников из числа местных жителей.



Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, оскорбление, задержание, штаб, боевики
 
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