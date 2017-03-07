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В Славянске задержали шпионку боевиков «ДНР»
Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Славянске женщину, которая шпионила за украинскими военными и передавала информацию боевикам «ДНР».
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
«Женщина по заданию куратора одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР» собирала информацию о составе и вооружении, местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава сил антитеррористической операции в районе Славянска», - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что в 2014 году женщина перешла на сторону боевиков во время оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями «ДНР». После освобождения города силами АТО она осталась и продолжила шпионить за украинскими военными.
«Во время обысков по месту жительства информаторши оперативники спецслужбы изъяли компьютер, флеш-накопитель и мобильный телефон с доказательствами передачи информации представителям «ДНР», - написали в ведомстве.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Славянск, ДНР, информатор
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